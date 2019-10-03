Galatasaray'ın Nisan ayında iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı Martin Linnes, yabancı sınırlaması nedeniyle kadro dışı bırakılmasının ardından ilk kez konuştu. 28 yaşındaki Norveçli sağ bek, ülkesinde yayım yapan Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Şu an yaşadığım şey, normalden çok uzak. Transfer dönemi bitmişken beni kadro dışı bıraktılar ve kendime kulüp bulma şansım kalmadı. Bu nedenle Ocak'ta yaşanabilecek her şeye karşı hazırlıklı olmalıyım. Geçtiğimiz sezonun sonunda kulüpten çok iyi sinyaller almıştım. Üstelik yeni sözleşme de imzalamıştım. Ancak son yaşananlar, büyük bir sürpriz oldu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler