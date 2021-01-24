Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ardından Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu Martin Linnes önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Linnes'in maç sonu açıklamaları:

"Çok zor bir maçtan, çok zor bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldık. Ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak istiyorduk. Malatya işleri zorlaştırdı. Babel için çok mutluyum. Çok profesyonel şekilde çalışan biri. Golle dönmesi, bizi daha da mutlu ediyor."



