Martin Linnes'in bu görüntüsü taraftarı üzdü
Yeni sezona transfer bombalarıyla giren Galatasaray'da yabancı sayısının 15 olması nedeniyle Martin Linnes, TFF'ye bildirilen listede yer almamıştı. Norveçli oyuncu, Kasımpaşa maçında tribündeki yerini alıp takım arkadaşlarına destek olurken moralsiz hali gözlerden kaçmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmıyor. Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini alarak takımına destek verdi. Başarılı futbolcu mücadeleyi ailesiyle birlikte takip etti.
Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.
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27 yaşındaki futbolcunun moralinin bozuk olması gözlerden kaçmadı. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden bu fotoğrafı paylaşarak Linnes'e destek dolu mesajlar gönderdi. (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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