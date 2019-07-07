Galatasaray’la yeni sözleşme imzaladıktan sonra birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi alan Martin Linnes’e, hocası Fatih Terim’den vize çıkmadı.
Tecrübeli teknik adam, Norveçli futbolcuyu yoğun maratonda rotasyonda kullanmayı planlıyor.
Galatasaray’la yeni sözleşme imzaladıktan sonra birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi alan Martin Linnes’e, hocası Fatih Terim’den vize çıkmadı.
Tecrübeli teknik adam, Norveçli futbolcuyu yoğun maratonda rotasyonda kullanmayı planlıyor.
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