Martin Linnes, Galatasaray'da kalacak

Avrupa kulübünden transfer teklifi alan Martin Linnes’e, hocası Fatih Terim’den vize çıkmadı.

07 Temmuz 2019, Pazar 06:01
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Martin Linnes, Galatasaray'da kalacak

Galatasaray’la yeni sözleşme imzaladıktan sonra birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi alan Martin Linnes’e, hocası Fatih Terim’den vize çıkmadı.

Tecrübeli teknik adam, Norveçli futbolcuyu yoğun maratonda rotasyonda kullanmayı planlıyor.

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