Galatasaray 'la sözleşmesi sona eren deneyimli sağ bek Martin Linnes, Galatasaray'a veda mesajı yayınladı.

Linnes vedasında, 'Galatasaray'a, Türkiye'ye ve Türk halkına veda etmek benim için çok zor. 5,5 yıldır dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın rüyasını yaşıyordum. Her zaman, her şeyimi verdim ve umarım bu süreçte herkese saygıyla davranmışımdır. İnişler ve çıkışlar oldu ama her zaman taraftarımızın inanılmaz desteğini hissettim. Sonsuza dek minnettarım! Birlikte geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım. Birlikte olan tüm anılarımız için teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.