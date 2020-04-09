Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ligler ertelenirken, transfer iddiaları sürüyor. Beşiktaş'ın, Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag'daki sözleşmesini fesheden Martin Hasek ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Sparta Prag ile olaylı bir ayrılık yaşayan Hasek'in transfer döneminin açılır açılmaz Beşiktaş'ın yolunu tutacağı kaydedildi. Trabzonspor'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Martin Hasek kimdir, kaç yaşında, nereli?

3 Ekim 1995'te Liberec'te dünyaya gelen Martin Hasek, futbola Sparta Prag altyapısında başladı. 2014 yılında A Takım'a yükselen Hasek'in Prag kariyeri çok istediği gibi gitmedi. Çek orta saha oyuncusu sırasıyla; Pardubice, Viktoria Zizkov, Vlasim ve Bohemians 1905'e kiralandı.

2017 yılında Hasek'i Bohemians'a veren Prag, 1 Ocak 2019'da esk, futbolcunu 155 bin Euro karşılığında transfer etti. Bu sezon Sparta Prag ile 20 resmi maça çıkan Hasek, 6 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

1.81 boyunda olan ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Hasek'in piyasa değeri 1.4 milyon Euro. Profesyonel kariyerinde 137 maça çıkan 18 gol kaydetmeyi başardı. Çekya formasını alt yaş gruplarında 8 kez giyen Hasek, A Milli Takım formasını ise hiç giyemedi.



