Mart Bartra: 'Vinicius Junior bana o..... çocuğu dedi!'

Real Madrid'in La Liga'nın 19. haftasında Real Betis'i deplasmanda 2-1 yendiği mücadeleye Vinicius Junior ile Marc Bartra arasındaki ağız dalaşı damgasını vurmuştu.

İkinci yarıdaki bir pozisyon sonrası gerginlik yaşayan ikiliden Bartra, mücadelenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Betis'in stoperi, Real'in 18'lik yıldızının kendisine küfrettiğini belirterek şunları söyledi:

"Vinicius, maç boyunca daha çok yerde zaman geçirdi. Ben de kendisine sürekli kendisini yere atmamasını söyledim. Bana arka arkaya üç kez o....u çocuğu dedi.

Anlaşılan o ki daha öğreneceği çok şey var. Sergilediği davranışın Real Madrid forması giyen bir oyuncuya yakışmadığını düşünüyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler