Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Bu sezon takım listelerinde yer almayan ve hiç süre alamayan Milik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor fakat şimdiden özellikle Atletico Madrid'in oyuncuyla ilgilendiği aktarılıyordu.

Corriere dello Sport'un haberine göre transferde en avantajlı ekip olarak Marsilya gösteriliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Milik'i devre arasında kadrosuna katabilmek adına Marsilya'nın Napoli'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı belirtiliyor.