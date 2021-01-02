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Marsilya'dan Milik bombası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Napoli'den Arkadiusz Milik'in transferi adına en avantajlı takım konumunda olduğu iddia edildi.

02 Ocak 2021, Cumartesi 23:47 Son Güncelleme:
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Marsilya'dan Milik bombası

Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Bu sezon takım listelerinde yer almayan ve hiç süre alamayan Milik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor fakat şimdiden özellikle Atletico Madrid'in oyuncuyla ilgilendiği aktarılıyordu. 

Corriere dello Sport'un haberine göre transferde en avantajlı ekip olarak Marsilya gösteriliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Milik'i devre arasında kadrosuna katabilmek adına Marsilya'nın Napoli'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı belirtiliyor. 

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