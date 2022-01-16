Fransa Ligue 1'in 21. haftasında sahasında Lille'i ağırlayan Marsilya'da taraftarlar maç öncesi Milli futbolcu Cengiz Ünder için özel bir pankart hazırladı.

Marsilya'nın Bordeaux deplasmanındaki 44 yıllık galibiyet hasretine attığı gol ile son veren Cengiz Ünder'e, taraftarlar hazırladığı pankart ile teşekkür etti

Açılan pankartta Cengiz Ünder'in soyadı ve kalp içerisinde Türk bayrağı yer alırken, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

44 yıllık hasreti dindirdi

Marsilya, Ligue 1'in 20. haftasında Bordeaux'ya konuk olmuş. Stade de Bordeaux'da oynanan maçı Cengiz Ünder'in 37. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Marsilya, rakibini 44 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başarmıştı.



