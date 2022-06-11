Galatasaray 'la sözleşme yenilemediği için kadro dışı bırakılan ve bu süreçte Marsilya'nın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Bartuğ Elmaz'ın transferi kısa süre içinde resmen açıklanacak. Hatta Fransız kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun yol haritasını bile belirlemiş durumda. Fransız gazetecilere göre Marsilya, genç yeteneği Belçika veya Hollanda'dan bir takıma kiralık olarak gönderecek. Bartuğ'un bu şekilde tecrübe kazanarak Marsilya'ya geri dönmesi planlanıyor.



