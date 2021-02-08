Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da Andre Villas-Boas'ın istifası sonrası göreve kimin geleceği merak edilirken son haberlere göre Walter Mazzarri'nin ismi öne çıkıyor. İlk etapta Le10 Sport Jorge Sampaoli'nin takımın başına geçebileceğini belirtse de son haberler Mazzarri'nin yeni hoca olacağı yönünde...

La Provence'ın haberine göre İtalyan teknik direktör Walter Mazzarri'yi göreve getirmek isteyen Marsilya, eski İtalyan efsanesi Fabrizio Ravanelli'ye de idari bir görev vermek istiyor. 1997-1999 yılları arasında Marsilya forması giyen İtalyan golcü, taraftarların en sevdiği isimler arasında yer alıyor. Mazzarri yönetimindeki yapıda bir spor direktörü gibi idari olarak görevlendirilmesi planlanıyor.