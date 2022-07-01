Fransa Ligue 1'de milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Marsilya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde geçirmiş ve yeni sezona da iddialı bir çıkış yapmak istiyordu ancak planları alt üst eden bir olay yaşandı.

Marsilya, 62 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin görevine devam etmeyeceğini açıkladı. Yabancı basında yer alan haberlere göre yeni sezon yapılanmasında transferlerde geç kalındığını belirten tecrübeli çalıştırıcı bu şartlarda görevine devam edemeyeceğini kulübe iletti.

Bu rapor doğrultusunda Fransız ekibi de Sampaoli'nin gidişine onay verdi.







