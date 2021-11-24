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Marsilya'da Galatasaray maçı öncesi Cengiz Ünder belirsizliği

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki beşinci maçında Galatasaray'a konuk olacak Marsilya'da milli yıldızlarımızdan Cengiz Ünder'in durumu belirsizliğini koruyor.

24 Kasım 2021, Çarşamba 14:06 Son Güncelleme:
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Marsilya'da Galatasaray maçı öncesi Cengiz Ünder belirsizliği

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki beşinci maçında Galatasaray 'a konuk olacak Fransız ekibi Marsilya'da eksikler can sıkıyor. Valentin Rongier ve Dimitri Payet'den yoksun Marsilya'da milli yıldızımı Cengiz Ünder'in de durumu belirsiz. 

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L'Equipe'in haberine göre sakatlığı nedeniyle Milli Takımın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında da forma giyemeyen Cengiz Ünder'in durumu hala belirsizliğini koruyor. Cengiz Ünder'in durumunun test edileceği ve ona göre bir karar verileceği belirtiliyor. 

Marsilya'da takımın önemli isimlerinden Valentin Rongier ve Dimitri Payet de cezalı oldukları için Galatasaray karşısında forma giyemeyecekler. 

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