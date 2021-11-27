Marsilya'da flaş görüş: Cengiz Ünder'i değil, Kerem Aktürkoğlu'nu alalım!
Son dakika haberi... Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu için henüz karar vermeyen Marsilya, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu izleyince frene bastı. Genç yıldız, Fransızlar’ın radarında.
Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek. Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.
Kaynak: Sabah