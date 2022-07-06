Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da bir dönem resmen sona erdi! Fransız ekibi, yıllardır kalesini koruyan 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Steve Mandanda ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Steve Mandanda ile karşılıklı anlaşılarak bu kararın verildiği belirtildi ve Fransız kaleciye teşekkür edildi.

613 maç

2007 yılında Marsilya'ya transfer olan Mandanda, Fransız ekibinin kalesini toplamda 613 maçta korudu ve bu mücadelelerde 674 gol görürken 199 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.



