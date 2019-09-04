Marsilya yerini dolduramadı

Andre Villas-Boas’ın istediği takviyeyi yapamayan Mavi-Beyazlılar, Luiz Gustavo’nun yerini doldurmayı da başaramadı. Futbol direktörü Zubitaretta’nın son günde yaptığı Arturo Vidal, Rafinha ve Valentin Rongier girişimlerinden de sonuç çıkmadı. Marsilya’nın tek umudu, sadece Fransız oyuncular için geçerli olan ‘joker transfer’ kuralı sayesinde bir transfer yapabilmesi. Rongier seçeneği masada olsa da Nantes’la da anlaşma sağlayamadılar.