Marsilya yerini dolduramadı

Fransız ekibi, çok kötü bir transfer dönemi geçirdi.

04 Eylül 2019, Çarşamba 06:01
- A +
Marsilya yerini dolduramadı

Andre Villas-Boas’ın istediği takviyeyi yapamayan Mavi-Beyazlılar, Luiz Gustavo’nun yerini doldurmayı da başaramadı. Futbol direktörü Zubitaretta’nın son günde yaptığı Arturo Vidal, Rafinha ve Valentin Rongier girişimlerinden de sonuç çıkmadı. Marsilya’nın tek umudu, sadece Fransız oyuncular için geçerli olan ‘joker transfer’ kuralı sayesinde bir transfer yapabilmesi. Rongier seçeneği masada olsa da Nantes’la da anlaşma sağlayamadılar.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...