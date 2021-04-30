Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdikten sonra iyi bir grafik çizen ve Avrupa kupalarına gitmek için çabalayan Marsilya'da Hırvat stoper Duje Caleta-Car'ın cezası bitti, ilk 11'deki yerini alacak. Sol bek Jordan Amavi ve sağ bek Hiroki Sakai sakat, 3'lü savunma oynayan Sampaoli'nin kanatlarda Luis Henrique ile Pol Lirola'yı oynatması bekleniyor. Henrique yerine Galatasaray'ın eski futbolcusu Yuto Nagatomo'yu da görebiliriz. Hücumun en ilerisinde Arkadiusz Milik, arkasında Dimitri Payet'nin olduğu düzen şimdiye kadar iyi sonuçlar verdi. Arjantinli çalıştırıcı bunda ısrar edecektir. Florian Thauvin'i işin biraz daha mutfağında, orta alana yakın görüyoruz. Gol katkısı düştü ama orta sahaya Payet'den daha fazla enerji kattığı kesin...

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Son 4 haftaya düşme hattının 6 puan üzerinde giren Strasbourg formsuz bir dönemden geçiyor. Son 6 maçta sadece 1 galibiyet elde eden ekipte orta alanın yaratıcı ismi Adrien Thomasson cezalı. Genç stoper Mohamed Simakan, forvet alternatiflerinden Idriss Saadi ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Majeed Waris sakat. Yedek kaleci Bingourou Kamara henüz iyileşmedi, deplasman kafilesinde yer almadı. TD Thierry Laurey, sol açık Mehdi Chahiri'yi de maç kadrosuna almadı. Hücum hattında Jean-Ricner Bellegarde desteğiyle Habib Diallo gol arayacak. Sol bekte bir başka tanıdık isim, Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Marsilya'nın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Strasbourg'un ligdeki son 5 maçında "karşılıklı goller" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında Strasbourg galibiyeti yok! (6 Marsilya galibiyeti - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Marsilya kazanır" oldu! %50'lik kesim kadrosunda ciddi eksikleri olan Strasbourg karşısında ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.