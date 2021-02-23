Stadyumlar ülkelerin en büyük simgelerindendir. Marsilya stadının adı; Velodrome'dur. Fransa'nın en büyük ikinci stadı olma özelliği taşıyor. Marsilya'nın evi olarak da bilinen muhteşem stat 2016 yılında telekomünikasyon şirketi anlaşması sonucu Stade Orange Velodrome adını almıştır.

1938 yılında ve 1998 yıllarında Dünya Kupası ev sahibi olarak ün yapmıştır. Ayrıca 10 Haziran 10 Temmuz 2016 Avrupa futbol şampiyonası Fransa İsveç milli takımları maçı öncesinde şampiyona maskotu tanıtıldı. Kırmızı pelerinli bir erkek çocuğu figürü olarak sahada görülen sevimli maskot 16 numaralı forma taşıyordu.

Marsilya Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Marsilya stadı sayısız gol ve takımlara ev sahipliğiyle Fransa'nın gurur tablosudur. 1937 yılında ilk kez faaliyetlerine başlayan Velodrome stadı kapasitesi 60000 kişilik olarak hizmet veriyor. 1984 ve 1994 yıllarında tadilat görerek kapasitesi 67,394 e çıkarılmıştır.

Ayrıca üstü özel kaplamalı olarak hizmet veren Stade Orange Velodrome dünyanın ilk sıralarında yer alan özellikleriyle biliniyor. Seyirci kapasitesine olimpik spor faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Muhteşem terası ve özel localarıyla 60000 kişilik konaklama kapasitesine de sahiptir.