﻿﻿﻿Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Arsenal'den Sead Kolasinac'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Bosna Hersekli Sead Kolasinac için İngiliz kulübü Arsenal ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Sağlık kontrollerinin ardından Kolasinac ile 30 Haziran 2023'E kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlderde Cedric Bakambu'yu da kadrosuna katan Marsilya, Kolasinac ile Ocak ayındaki 2. transferine imza atmış oldu.

2017 yılında Schalke'den Premier Lig ekibi Arsenal'e transfer olan Kolasinac, İngiliz ekibinde 118 maçta forma giydi ve 5 gol, 15 asistlik performans gösterdi.

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu

Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac'ın ismi ülkemizde Fenerbahçe ile de anılıyordu.



