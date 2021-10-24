Ligue 1'in 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle 27 puan toplayan ve en yakın rakibi Lens'e 9 puan fark atan lider PSG, 17 puanla 3. sırada yer alan Marsilya'ya konuk olacak. Lionel Messi önderliğindeki yıldızlar topluluğu Fransız devi, deplasmanda kazanıp yoluna fire vermeden devam etmeyi amaçlıyor. PSG'de sakatlığı nedeniyle Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Neymar'ın durumu maç saatinde belli olacak. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ise dev rakibine çelme takmayı ve evinde 3 puana uzanmayı amaçlıyor. Marsilya, zorlu maça tam kadro çıkacak. PSG'de ise Sergio Ramos ve Leandro Paredes, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.









Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Velodrome'da oynanacan Marsilya-PSG maçını Benoit Bastien yönetecek. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Marsilya-PSG muhtemel 11'ler:

Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Calte-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Payet, Lirola, Cengiz Ünder, Milik

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimbempe, Mendes, Gueye, Verratti, Herrera, Draxler, Mbappe, Messi