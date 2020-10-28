Marsilya - Manchester City maç sonucu: 0 - 3
Manchester City, C Grubu ikinci hafta maçında Marsilya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlk yarıyı Ferran Torres'in golüyle üstün tamamlayan Pep Guardiola'nın ekibi İlkay Gündoğan ve Sterling'in golleriyle skoru belirledi
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Manchester City deplasmanda Marsilya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlk yarıyı 18.dakikada Ferran Torres'in attığı golle üstün tamamlayan Pep Guardiola'nın ekibi 76.dakikada İlkay Gündoğan ve 81.dakikada Sterling'in golleriyle skoru belirledi.
İlkay Gündoğan üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarken Manchester City 6 puanla lider konumunda yer aldı