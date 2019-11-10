Marsilya-Lyon maç sonucu: 2-1

Fransa Ligi (Ligue 1) 13. hafta mücadelesinde Marsilya, sahasında Lyon'u 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan ve 39. dakikada Dimitri Payet kaydetti. Lyon'un tek golü 59. dakikada Dembele'den geldi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şimdilerde Lyon'un başarısı için ter döken Jason Denayer maçta 90 dakika forma giydi.

Ev sahibi Marsilya'da Alvaro Gomez 64. dakikada direk kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Ancak eksik oynamasına rağmen kalesini gole kaparan Marsilya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.

Alınan bu sonuçla Marsilya puanını 22'ye çıkarttı. Lyon ise 16 puanda kaldı.