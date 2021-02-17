Marsilya, Jorge Sampaoli ile anlaşmaya vardı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da Andre Villas-Boas'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına kimin geçeceği belli oldu. FootMercato'dan Santi Aouna, Marsilya'nın görüşmeler yürüttüğü Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şili ve Arjantin Milli Takımlarında görev yapan, Sevilla'da önemli başarılara imza atan Sampaoli; son olarak Brezilya'da Atletico Mineiro'da görev yapıyordu. Brezilya'da sezon arası yaşanırken Marsilya'nın tecrübeli teknik adam ile 2023 yılına kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi.