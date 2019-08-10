Marsilya istedi Beşiktaş kaptı

Siyah-Beyazlılar, Fransa Lig 2 temsilcisi Guingamp’tan Portekizli sol bek Miguel Rebocho’yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki oyuncu için yapılan transfer görüşmelerini gizlilikle yürüten Beşiktaş, başarılı isme imzayı attırmıştı. İlk kez FANATİK’in duyurduğu haberin ardından Rebocho’yla ilgili Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Kara Kartal’ın kadrosuna kattığı başarılı futbolcuyu, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’nın da son ana kadar istediği ancak Rebocho’nun Beşiktaş’la yaptığı anlaşmaya sadık kalıp ülkenin en büyük kulüplerinden birini geri çevirdiği öğrenildi. Yarın İstanbul’a geliyor Geçen sezon Guingamp’ta 43 maça çıkıp 8 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, Siyah-Beyazlılar’a yarın katılacak. Başarılı futbolcu, yarın İstanbul’a gelip ara vermeden Kara Kartal’la çalışmalara başlayacak