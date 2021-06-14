Fenerbahçe ’nin stoper adayları arasında yer alan Brezilyalı yıldız için bir talip daha çıktı. Fransız basını, Marsilya’nın David Luiz için harekete geçtiğini yazdı.

Mavi Beyazlılar’ın teknik patronu Jorge Sampaoli’nin 34 yaşındaki stoperi özellikle istediği kaydedildi. Fenerbahçe’den de cazip bir teklif alan David Luiz’in, kariyerinin son sözleşmesi olabilecek bu kararı için iyice düşünmek istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler, Luiz’in Arsenal’dan takım arkadaşı Mesut Özil kozunu devreye sokarak bu işi bitirmeye çalışıyor.





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