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Marsilya, Cengiz Ünder transferi için devrede

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder için Roma ile görüşmelerde bulunuyor.

27 Haziran 2021, Pazar 17:39 Son Güncelleme:
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Marsilya, Cengiz Ünder transferi için devrede

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'in peşine düştü. Leicester ile olan kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Roma'ya dönen Cengiz için Fenerbahçe de devrede. 

Sky Sport'un haberine göre Marsilya, Roma'dan Pau Lopez'i kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer görüşmelerinde Marsilya, Cengiz Ünder için de İtalyan kulübüyle temas halinde. Marsilya'nın bu transferi bitirmek adına da görüşmeler yürüttüğü aktarılmakta. 

Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de Leicester City'de kiralık geçiren Cengiz Ünder için bir başka İtalyan ekibi Milan'ın da ilgisi olduğu belirtilmekteydi. 

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