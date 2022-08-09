Marsilya, Alexis Sanchez ile prensip anlaşmasına vardı

Inter ile sözleşmesini fesheden Şilili oyuncu Alexis Sanchez'in yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Sanchez ile prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda şehre gelen yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

İzdiham yarattı

Bugün transferin son detaylarını tamamlamak için Marsilya'ya gelen Alexis Sanchez'i Fransız ekibinin taraftarları coşkuyla karşıladı. Taraftarlar yıldız futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken Sanchez de taraftarları selamlayarak karşılık verdi.

Galatasaray iddiaları

Inter'den ayrılmasına yönelik haberlerin gündeme gelmesinin ardından Alexis Sanchez'in ismi geçtiğimiz günlerde ülkemizden Galatasaray ile de transfer iddialarında yer almıştı.

Kariyerinde Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansa imza atmıştı.



