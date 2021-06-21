Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, flaş bir transfer adına Dimitri Payet'yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Fransız basınında çıkan son haberlere göre Payet'nin kulübü Marsilya da onu bırakmaya sıcak bakmıyor.

La Provence'ın haberine göre Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, yeni sezon kadrosunda Payet'nin yer almasını istiyor.

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız oyuncu; 7 gol, 10 asistlik performansıyla oldukça başarılı bir dönemi geride bırakmıştı.