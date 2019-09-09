Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci turda

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın ilk gününde Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci tura yükseldi.

09 Eylül 2019, Pazartesi 21:48
- A +
Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci turda

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası başladı. TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın ilk gününde 4 Türk tenisçi korta çıktı, Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci tura yükseldi.

İki Türk sporcuyu karşı karşıya getiren maçta Marsel İlhan, Mert Naci Türker’i 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yendi. Baran Cengiz ise İrlandalı Simon Carr’ı 6-3 ve 6-2’lik setlerle mağlup etmeyi başardı.

Marsel, üst turda 8 numaralı seribaşı Hindistan’dan Ramkumar Ramanathan, Baran ise 13 numaralı seribaşı Kazakistan’dan Aleksandr Nedovyesov ile karşı karşıya gelecek. Burak Can Yılmaz ise Rumen Filip Cristian’a 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 kaybetti.

Turnuvanın ikinci günü olan yarın 1 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Ugo Humbert korta çıkacak. Şampiyonada çiftler maçları da yarın başlayacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...