Marouane Fellaini transferi için görüşmeler başladı!

Manchester United'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Marouane Fellaini'nin adı, daha önce birçok kez Türk kulüplerinin de gündemine gelmişti.

Son olarak baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Belçikalı futbolcuyla ilgili Fransız basınından bomba bir iddia geldi.

RMC Sport'un haberine göre Ligue 1'de küme düşme hattında bulunan Monaco'da teknik direktör Thierry Henry, yıldız ismin transferi için United yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

Ara transfer döneminde Chelsea'den Cesc Fabregas ve Antalyaspor'dan William Vainqueur'ü renklerine bağlayan Fransız ekibinin Fellaini'yi sezon sonuna dek kiralamak istediği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler