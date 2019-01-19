Marouane Fellaini transferi için görüşmeler başladı!
Adı sıklıkla Türk kulüplerinin de gündemine gelen Marouane Fellaini ile ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Son olarak baldırından sakatlanan Belçikalının transferi için görüşmelere başlandığı bildirildi.
Manchester United'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Marouane Fellaini'nin adı, daha önce birçok kez Türk kulüplerinin de gündemine gelmişti.
Son olarak baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Belçikalı futbolcuyla ilgili Fransız basınından bomba bir iddia geldi.
RMC Sport'un haberine göre Ligue 1'de küme düşme hattında bulunan Monaco'da teknik direktör Thierry Henry, yıldız ismin transferi için United yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.
Ara transfer döneminde Chelsea'den Cesc Fabregas ve Antalyaspor'dan William Vainqueur'ü renklerine bağlayan Fransız ekibinin Fellaini'yi sezon sonuna dek kiralamak istediği öne sürüldü.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler