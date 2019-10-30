Marmaris Yarış Haftası’nda üçüncü gün sona erdi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 13 ülkeden 124 yelkenli yat ile bin 105 sporcu katılıyor. Üçüncü gün yarışlarında Netsel Marina’dan ayrılarak körfeze ve açık denize çıkan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi. Koy içinde de yelkenciler yatlarını önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

IRC Division sınıfı yatlar koy içinde yarışırken, IRCCHR Division sınıfı yatlar koy dışında mücadele etti. Rüzgar döndüğünden, IRC1 Division, IRC2 Division ve IRC3 Division sınıfları 6. yarışı gerçekleştiremedi. Yelkenli yatların iki grup ve 12 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenlere, Netsel Marina etkinlik alanında düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

5. Yarış (Setur Marinaları)

IRC1 Division: Lagertha-Mikhail Voronov (Rusya)

IRC2 Division: St.Anna-Vlas Kadetov (Rusya)

IRC3 Division: Red Scorpion-Viacheslav Ermolenko (Rusya)

IRC4 Division: Symfony-Timokov Anton (Rusya)

IRC5 Division: Ada Sailor-Ali Öztürk (Türkiye)

IRC6 Division: İskorpit-Sergey Golofast (Rusya)

IRC7 Division: Clavella-Leo Kolff (Hollanda)

IRCCHR1 Division: Gökova3-Valentin Nikolov (Bulgaristan)

IRCCHR2 Division: Loreley-Aleksei Ivanov (Rusya)

IRCCHR3 Division: Albacore-İgor Burov (Rusya)

IRCCHR4 Division: Julia-Judin Boris (Rusya)

IRCCHR5 Division: Kaçamak-Ali Toker (Türkiye)

6. Yarış (Setur Marinaları)

IRC4 Division: Symfony-Timokov Anton (Rusya)

IRC5 Division: Looping-Yury Shuvalov (Rusya)

IRC6 Division: Lettland-İgor Bukovskis (Letonya)

IRC7 Division: Clavella-Leo Kolff (Hollanda)

IRCCHR1 Division: Tiburon-Konstantin Danko (Rusya)

IRCCHR2 Division: Loreley-Aleksei Ivanov (Rusya)

IRCCHR3 Division: Barracuda-İlya Terentiev (Rusya)

IRCCHR4 Division: Hide Away-Mikhail Tekuchev (Rusya)

IRCCHR5 Division: Babe-Alexander Shalaykin (Rusya)