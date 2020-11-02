Düzce'de 21 yıl önce 4 ay arayla iki büyük depremde birçok yakınını kaybeden ve enkazdan kurtarılan gönüllüler, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan ve birçok ili olduğu gibi Düzce'yi de etkileyen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni, daha sonra ise merkez üssü Düzce olan ve neredeyse kentin tamamının yıkıldığı 12 Kasım 1999 Depremi'ni yaşayan vatandaşlar, o dönem yaşadıkları acıları unutmuyor.

Birçoğu enkaz altında kalan ve yardıma gelen ekiplerce hayata bağlanan, bazıları da yakınını depremde kaybetmiş gönüllüler, 8 yıl önce "hayat kurtarma" düşüncesiyle Düzce Arama ve Kurtarma Derneğini (DAKE) kurdu.

Kentin ileri gelenleri tarafından desteklenen ve profesyonel ekiplerden deprem, su altı dalış, sel ve birçok afet için eğitim alan grup, çoğunlukla itfaiye, belediye gibi kamu kurumlarının çalışanlarından oluşuyor.

Elazığ Depremi ile sel felaketlerinde görev alan gönüllüler, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremi duyar duymaz AFAD koordinesinde bölgeye hareket etti.

30 kişilik DAKE ekibi, deprem sonrası tecrübelerinden de faydalanarak enkazlarda canla başla çalışmaya başladı.

"Afetlerde insanlar neler yaşıyor, çok iyi biliyoruz"

Düzce'de göçük altından çıkarak hayata tutunan DAKE Başkanı Metin Gözütok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekipteki birçok kişinin deprem gerçeği ile yüz yüze olduğunu söyledi.

Aldıkları eğitimin yanına yaşanmışlıkları da katarak gönüllülük esasıyla çalıştıklarını belirten Gözütok, "Biz bu acıları ya bizzat enkaz altında kalarak ya da yakınlarımızı enkazdan çıkararak yaşadık. Burada ve bunun gibi afetlerde insanlar neler yaşıyor, çok iyi biliyoruz." dedi.

AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Gözütok, şöyle konuştu:

"Biz depremle büyüdük. Depremle hayata tekrar 'merhaba' dedik. Burada yaşananları çok iyi anlayabiliyoruz. Düzce Depremi'nin yaşandığı dönem teknoloji ve imkanlar bunun çok çok aşağısındaydı. Deprem bilinci bu kadar oturmamıştı. Şu anda enkazda canla başla çalışırken hem aşağıda bizi bir umutla bekleyen hem de enkaz başında yakınından gelecek iyi bir haberi bekleyen yakınları çok iyi anlayabiliyoruz. Ekibimizden birçok gönüllümüz, enkaz altından çıkmış kişiler. Birçoğu asli görevlerini bırakıp buraya gönüllü koştu. Düzce'de oturmuş bir deprem bilinci var ve çalıştıkları kurum yöneticileri bu durumlarda esnek davranıp hemen arkadaşları destek için izin veriyor. Allah bu acıları bizlere yaşatmasın. En iyi biz anlıyoruz."