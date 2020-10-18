Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de sportif direktör Markus Krösche, transfer dönemine ilişkin kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Krösche, Sörloth'un Trazonspor'dan transfer sürecine ilişkin de açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'u ikna etmekte çok zorlandıklarını dile getiren Alman futbol adamı, "Transferin en zor kısmı, Trabzonspor'u en iyi oyuncusundan vazgeçmeye ikna etmekti. Birçok duygusal konuşma gerçekleşti. Üç takımlı bir transferi sık sık göreceğimi sanmıyorum. Transfer adına iki tarafla bile anlaşmak zorken üç takımla anlaşmak çok daha zor. 30 yıl sonra bile sizlere anlatacağım. Tabii ki her şey umduğumuz gibi ilerleyip imzalar atıldığında çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.