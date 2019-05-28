Marko Popovic basketbolu bıraktı

Hırvat basketbolunun önemli isimlerinden Marko Popovic, 36 yaşında oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

Kariyerine ülkesinde Zadar'da başlayan Popovic, sonrasında Valencia Basket, Cibona Zagreb, Efes, Zalgiris Kaunas, UNICS Kazan, Khimki Moskova ve Fuenlabrada formaları giydi.

2005-06 sezonunda Efes Pilsen forması giyen Popovic, ülkemizde Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Popovic, 2011'de UNICS Kazan ve 2015'te Khimki Moskova ile EuroCup şampiyonu oldu. Hırvat oyuncu, aynı zamanda EuroCup tarihinin en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

Marko Popovic, son maçında 26 Mayıs Pazar günü takımı Fuenlabrada'nın formasıyla Tenerife'ye karşı çıktı. Fuenlabrada maçı 88-84 kazanırken 11 dakika sahada kalan Popovic, 12 sayıyla oynadı.