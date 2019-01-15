Marko Pjaca transferinde son dakika

Transferde hareketli günler yaşamaya devam eden Ryan Babel'in Fulham'da oynayan eski takım arkadaşı Fabri'yi arayarak transferle ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncunun Fabri'ye birkaç gün içinde transferinin tamamlanacağını söylediği aktarıldı.

Çin'den gelen astronomik teklifi kabul etmeyerek İngiltere'ye dönme kararı alan Babel'in gitmesi kesinleşirken, Siyah-Beyazlı yönetimin Marko Pjaca için kolları sıvadığı bildirildi. Bonservisi Juventus'ta olan ve Fiorentina'da kiralık oynayan 23 yaşındaki oyuncunun işini bitirmeye yakın olan Kartal'da Babel'İn yerine bir oyuncu alınıp, alınmaması ise ayrı bir gündem maddesi haline geldi.

Öncelik sağ bek

Kadroda birçok kanat varken bir başka kenar oyuncusu alarak yeni bir harcama yaratılması düşüncesi yönetimi ikiye böldü. Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sol açık yerine sağ beke odaklanılması isteğini de göz önünde bulunduran yönetimin, deneyimli hoca ile bu konu için bir araya gelmesi bekleniyor. (Skorer)