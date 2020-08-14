Muhammed Taha Tepe ve Rahmi Anıl Başaran gibi gençlerle transfer sezonunu açan Karadeniz devi, sol bek Marlon, orta saha Anders Trondsen ve forvet Stiven Plaza ile kadrosunu güçlendirmişti. Şimdiden 5 transfer yapan Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ederken, menajerlerden flaş bir öneri geldi: Marko Livaja...

Newton'un kararı bekleniyor

Geçen sezon Yunanistan AEK takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu ülkede yılın futbolcusu seçilmişti. Artık daha büyük bir lige gitmek isteyen Hırvat futbolcu, Fırtına'ya önerildi. 2018-2019 sezonunda İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.8 milyon Euro'ya transfer edilen hücum oyuncusu için istenen rakam 2 milyon Euro. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Livaja için teknik direktör Eddie Newton'un onayı bekleniyor.

Fener de devrede!

Başarılı futbolcunun peşinde Avrupa'dan birçok kulüp bulunurken, Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi. Novak transferi ve gündemde olan Sosa nedeniyle Sarı-Lacivertliler'le transfer yarışına giren Bordo-Mavililer, Newton'un istemesi durumunda Livaja'yı ezeline rakibine kaptırmamak için çaba sarf edecek.