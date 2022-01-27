Marko Lazetic, Milan ile sözleşme imzaladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Eski Fenerbahçeli Nikola Lazetic'in Kızılyıldız forması giyen 18 yaşındaki yeğeni Marko Lazetic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Kızılyıldız forması giyen Marko Lazetic'in transferi için anlaşmaya varıldığı ve 18 yaşındaki Sırp futbolcuyla 30 Haziran 2026'ya sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sırp futbolcunun takımda 22 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Santrafor mevkisinde oynayan Marko Lazetic, bu sezon Kızılyıldz formasıyla 21 maçta görev almış ve 7 kez ağları sarsmayı başarmıştı.



