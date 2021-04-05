Dünyaca ünlü basketbolcu Marko Jaric, Survivor 2021'e basketbol oyununda boy gösterdi. Acun Ilıcalı, NBA oyuncusu eski basketbolcu Marko Jaric'i de takıma davet etti ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Acun Medya ve Survivor 2021 yarışmacıları arasında oynanan basketbol maçına Marko Jaric damga vurdu. Adriana Lima ile olan evliliğiyle konuşulan Marko Jaric aynı zamanda İtalya Şampiyonluğunu iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur. Peki, Marko Jaric kimdir, boyu kaç? Marko Jaric nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, ünlü basketbolcu Marko Jaric hakkında merak edilenler...

Marko Jaric kimdir, boyu kaç? Marko Jaric nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Marko Jaric, 12 Ekim 1978 tarihinde Belgrad’da dünyaya gelmiştir. Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Sreko Jaric’in oğlu olan Marko Jaric bir dönem Yunanistan basketbol takımında yer almıştır. Bu nedenle Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Jaric İtalya Şampiyonluğunu iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur. 2000 yılında Fortitudo Bolongı ile 2001 yılında ise Virtus Bolongo ile şampiyonluk kazanan Marko Jaric, 2000 NBA seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir.

12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a giden Jaric, Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti. 2009-10 NBA sezonunda,Marko Jaric ve takımı Memphis Grizzlies, Jarić'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jaric’e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi.

22 Aralık 2009 tarihinde Jaric, Real Madrid ile anlaştı. Jaric, 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.Jarić Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı. Ancak, 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi.

Marko Jaric, Haziran 2008'de Brazilyalı süper model Adriana Lima ile nişanlandı. Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi. Çiftin Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric adında iki kızı vardır.