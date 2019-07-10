Marko Guduric için Fenerbahçe’ye 1.6 milyon euro ödeme yapıldı
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko ile tamamlayan Marko Guduric bu sezon NBA’nin yolunu tuttu. NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaşma sağlayan Guduric için Fenerbahçe’ye 1.6 milyon Euro verileceği yazıldı. Kızılyıldız'a ise yetiştirme bedeli olarak 400 bin euro ödendi.
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da tamamlayan yıldız oyuncu Marko Guduric bu yaz NBA kararı alarak Memphis Grizzlies'la anlaşmıştı.
Sırbistan'ın Telegraf gazetesinde yer alan habere göre, Guduric'in bu transferi sonrası Fenerbahçe Beko'ya 1.6 milyon euro ödendiği belirtildi. Kızılyıldız'a ise yetiştirme bedeli olarak 400 bin euro ödendi.