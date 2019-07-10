Marko Guduric için Fenerbahçe’ye 1.6 milyon euro ödeme yapıldı

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da tamamlayan yıldız oyuncu Marko Guduric bu yaz NBA kararı alarak Memphis Grizzlies'la anlaşmıştı.

Sırbistan'ın Telegraf gazetesinde yer alan habere göre, Guduric'in bu transferi sonrası Fenerbahçe Beko'ya 1.6 milyon euro ödendiği belirtildi. Kızılyıldız'a ise yetiştirme bedeli olarak 400 bin euro ödendi.