Marko Guduric: Her karşılaşma final niteliğinde

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yıldızlarından Marko Guduric, açıklamalarda bulundu.

Normal sezonda kalan her maçın final niteliğinde olduğunu hatırlatan Guduric, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Playoff’a kalabilmek için mücadele ediyoruz ve bu nedenle her karşılaşma final niteliğinde. Olympiacos her zaman için tehlikeli bir ekip. Çok önemli bir tarihe, büyük bir basketbol kültürüne ve çok tecrübeli isimlere sahipler. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Sert ve iyi bir maç oynamalıyız. Bunu başarabilirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.