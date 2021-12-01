Marko Guduric: Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak

Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta mücadelesinde yarın Monaco’yu konuk edecek olan Fenerbahçe Beko'da başarılı basketbolcu Marko Guduric, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Guduric, çok önemli bir karşılaşma olacağının altını çizerek, maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Marko Guduric'in açıklamaları şu şekilde:

“Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Artık önümüzdeki her karşılaşmaya kazanmak zorunda olduğumuzu düşünerek çıkıyoruz. Bir süredir iyi idman yapıyoruz ve iyi durumdayız. Bu karşılaşmaya da iyi hazırlandık. Dyshawn Pierre sakatlıktan döndü. Jan da umarım ki bizimle olacak. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmak istiyoruz.”





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