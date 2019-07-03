34 yaşındaki Britanyalı, iki yıldır mücadele ettiği Epstein-Barr virüsü sebebiyle rekabete uzun bir sure ara vermek zorunda kaldı.

Cavendish, bu sezon virüsten tamamen kurtuldu ve Tur’da yer almayı hedefliyordu. Ancak sezon başından bu yana Türkiye Turu da dahil olmak üzere katıldığı yarışlarda beklenen performansı gösteremeyen Britanyalı sporcunun sezon başından bu yana en iyi sonucu Türkiye Turu’nun üçüncü etabında aldığı üçüncülük oldu.

En son Slovenya Turu’nda ve ardından İngiltere Ulusal Şampiyonası’nda yarışan Cavendish, Slovenya Turu’nu 88., şampiyona kapsamında gerçekleşen yol yarışını ise 22. sırada bitirdi.

Dimension Data, Fransa Turu için oluşturduğu ekibe İtalyan sprinter Giacomo Nizzolo ile Fransa Turu’nda üç etap galibiyeti bulunan 32 yaşındaki Norveçli sprinter Edvald Boasson Hagen’i dahil etti.

Ekibin sürpriz ismi ise sessiz bir sezon geçiren 38 yaşındaki Britanyalı sporcu Steve Cummings oldu. Cummings, geçtiğimiz günlerde düzenlenen İngiltere’deki ulusal şampiyonada bireysel zamana karşı yarışını üçüncü sırada tamamlarken Criterium du Dauphine’i ikinci etapta bırakmıştı. Fransa Turu’nda iki unutulmaz etap galibiyeti bulunan tecrübeli bisikletçi, seçilmesinin sürpriz olduğunu ve ekibe dahil olmayı beklemediğini belirtti.

Dimension Data’nın Fransa Turu’na gidecek ekibi ise tam olarak şöyle;

Edvald Boasson Hagen

Stephen Cummings

Reinardt Janse v. Rensburg

Michael Valgren

Roman Kreuziger

Giacomo Nizzolo

Ben King

Lars Bak

(Cyclist)