Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında da serisini sürdüremedi. 71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere doğru 'Sus' ve 'Kartal' hareketi yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.

Kartal hareketi yapmasıyla gündem olan Sumudica, maçın ardından, “Yapmış olduğum 'Kartal' hareketi'nin Beşiktaş'ın sembolü olduğunu maçtan sonra öğrendim” diye konuştu.

Marius Sumudica: Yaptığım her hareket yanlış anlaşılıyor

Maçlarda yaptığı her hareketin yanlış anlaşıldığını ve sürekli eleştirildiğini söyleyen Sumudica, şu ifadeleri kullandı:

“Maç içerisinde golden sonra sevinç yaşarken bir yanlış anlaşılma oldu. Benim yaptığım hareket kartal sevinci değil, takımımızın simgesi olan şahin sevinciydi. Ve şahinler her zaman yüksek uçar… Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. O yüzden bu konu yanlış anlaşılmasın. Maçta da bazı taraftarlar yine beraberlik diye bağırdı ve ben de onları maçın sonunu beklemelerini söyledim ve kazandık. Sonra da susmaları gerektiğini söylemek için bir hareket yaptım. Ben hırçın bir hocayım. Ben bir şey yaptığım zaman sürekli cezalandırılıyorum. Ben oyuncularıma bağırarak onları motive etmeye çalışıyorum ama bu durum hep yanlış anlaşılıyor. Ben yedek kulübesinde uyursam takım da sahada uyur.”

Trabzonspor maçının ardından göbek atmıştı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Gaziantep Futbol Kulübü, son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından 'Antep'in Hamamları' şarkısı eşliğinde sahada göbek atmıştı.

Trabzonspor' karşı alınan beraberlik sonrası Kalyon Stadı'nda çalan 'Antep'in Hamamları' şarkısı sonrası kendinden geçen Sumudica, bir süre dans etmişti.