Son dakika haberi... Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemiş ve ayrılık sürecini gözyaşları içerisinde anlatmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Kimi kırdıysam, üzdüysem, tüm Gaziantep'ten ve Türkiye'den özür dilerim. Kimseyi incitmek istemezdim. Ben, söylediklerimden dolayı çok pişmanım" dedikten kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı.

Gaziantep'in taktiğini verdi

Kaderin cilvesi; Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Rumen hoca Fenerbahçe maçı ile Karadeniz ekibinde göreve başlayacakken Sumudica yine şaşırttı. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündem olan tecrübeli hoca, maç öncesi eski takımının taktiğini Rizespor teknik heyetine verdi.

Devre arasında zoom ile bağlandı, prim vadetti

Devre arasında zoom ile bağlantı kuran ve futbolculara taktik veren Sumudica'nın oyunculara prim vadetmesi ise şaşkınlık yarattı. Gaziantep'ten olaylı bir şekilde ayrılan Sumudica, futbolculara bu maçtan galip ayrılmaları halinde kendilerine cebinden prim vereceğini vurguladığı ve ''Bu maçı kazanın size cebimdem prim vereceğim.'' dediği öğrenildi. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol daha bulan Rizespor, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve güçlü rakibini net bir skorla geçti.

Değişiklikleri kendisi yaptı

Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da Gaziantep maçında takımın başında Ersin Aka yer aldı. Sumudica, bütün oyuncu değişikliklerini Aka'ya söyledi ve tercihler bu şekilde yapıldı.

'Yeni oyuncularımın başarısı bu'

Maçın ardından Rumen basınına konuşan Sumudica, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunun altını çizdi, ''Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu.'' dedi ve ekledi:

'Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum'

''Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu. Gaziantep'e başarılar diliyorum ve birlikte çalıştığımız dönem için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.''

YAKUP ÇINAR / FANATİK ÖZEL

Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica'yı neden gönderdi?

İŞTE YAŞANAN SÜREÇ

Yönetim ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri hakkında da konuşan Sumudica, oldukça sert ifadeler kullandı. Kendisinden indirim istendiğinin altını çizen Sumudica, şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi'

''Kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni kontrat teklif ettiği söylendi. Bu doğru değil… Başkanımla dün bir toplantı yaptık. Başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin Euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri… Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp içinde istedi. ‘Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler. Daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin Euro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin Euro’yu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin Euro… Bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum.”

'Benim başarımın ödülü bu mu?'

Bir gazetecinin ‘para problem değil diyor ancak bütün konuşmaları parayla ilgili. Prim verdim diyor, kulüp prim vermedi diyor' şeklindeki sorusu üzerine Sumudica, “Takım küme mi düşüyor? Benim yaptıklarım ortada… Benim başarımın ödülü bu mu? Maaşımın yüzde 10 düşürülmesi. Eğer size maaşınızın düşürme teklifi gelseydi siz işinize devam eder miydiniz?” yanıtını vermişti.

'Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim'

Sumudica, konuşmasının sonunda, “Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim” demesi üzerine bir basın mensubu ‘Şu an parası yok mu?' diye sordu. Sumudica bunun üzerine ise, “Kulübe yardım edeceğim” şeklinde cevap vermişti.

Başkan Mehmet Büyükekşi çılgına dönmüştü!

Gaziantep FK'da teknik direktör Maruis Sumudica'dın Sivasspor mağlubiyetinin ardından sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün kendisinden para istediğini iddia eden Sumudica'ya cevap gecikmedi. Gaziantep FK Kulübü başkanı Mehmet Büyükekşi maç sonrası sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunmuştu.

"Kimsenin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor"

Süper Lig'de 21 takım var, bu 21 takım içinden hiçbirinin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Maaşı neyse ödüyoruz.

"Sumudica 1.6 milyon Euro istiyor"

Bizim kendisine toplam ödememiz, yardımcıları dahil 1.2 milyon Euro. Şu an 1.6 milyon Euro istiyor. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Malzemeciden, futbolculara ve yönetime bir başarı varsa ortak başarıdır. Şu oyuncu iyi oynadı da kazandık diye bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? üzde 10 indirim istediğimiz doğru. 2 hoca değiştiren var, 3 hoca değiştiren var. Biz hocamızın arkasında duruyoruz, ona saygı duyuyoruz. Ama bu açıklamalar yanlış. Yaptığı şey talihsizlik.

"Hocamızdan indirim istedik"

Tüm Türkiye'de maaşı ve primleri günü gününe ödeyen tek kulübüz. Bunu da tüm Türkiye bilsin. Biz hocamıza durumumuzu anlattık, indirim istedik. Bunun saygısızlıkla ne alakası var? Barcelona bile zor durumda. Sarı kart gördü sahip çıktık, kırmızı kart gördü sahip çıktık. Her zaman arkasında durduk.

"600 değil 1.2 milyon Euro alıyor"

Futbolculara para verdiğinde, jest yaptım dedi. Ben de "Bize de jest yap. İndirim yap" dedim. Bunu kulüp benden para istedi diye aksettiriyor. 600 bir Euro almıyor. Puan primleri ve yardımcılarının ödemeleriyle 1.2 milyon Euro buluyor maliyeti. iz kendisine teklifimizi yaptık. Yine de maaşının üstünde bir teklif yaptık. Onun cevabını bekliyor. Devam edip etmeyeceği o zaman belli olacak.