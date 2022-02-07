Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Marius Sumudica, Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 'da birlikte çalıştığı Oğuzhan Erdoğmuş'un, "Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu" iddialarına cevap verdi.

İddialar hakkında Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuşan Sumudica, "Ben ciddi bir insanım. Ailem var, çocuklarım var. O sözleri nasıl söyleyebilir? Beni güldürüyor. Dikkat çekmeye çalışıyor, hepsi bu" sözlerini söyledi.

Erdoğmuş'un 'ispatlayabilirim' iddiası üzerine ise Sumudica, "İnanılmaz, gerçekten. Şok oldum. Oyuncularımla her zaman şakalaşırım, onlarla dürüst ve yakın bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Böyle gerçek dışı suçlamaları duymak şok edici. Hepsi yanlış" dedi.

Süper Lig 'de son 13 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile yollarını ayırmıştı.











