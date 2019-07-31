Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da yayın yapan Telekom Sport adlı televizyon kanalına flaş açıklamalarda bulundu. Transferde geç kaldıklarını ve yönetimin kendisine verdiği sözleri henüz tutamadığını belirten 48 yaşındaki teknik adam, gündemdeki konularla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sezon öncesi hazırlık kampının ikinci etabı için Türkiye'ye dönüyorum. Lig başlamadan üç özel maç oynayacağız. Şu anda ideal bir ilk 11 oluşturmaktan çok uzağız. Oynayabilecek düzeydeki 7-8 futbolcuya sahibiz Bu yüzden bir an evvel kadronun tamamlanmasını umuyorum. Önümüzde iki hafta var ve bizi İstanbul cehenneminde Fenerbahçe'yle çok zorlu bir mücadele bekliyor.

Yeni transferlerin takıma mümkün olan en kısa süre içinde katılması gerekiyor. Yönetim, bana bunun için garanti vermişti. Ne var ki bir aydır sözlerini tutmuyorlar. Her gün yeni oyuncular gelecek diye bekliyoruz ama nafile. Başkan, bir türlü evrakları imzalamıyor. Yaşanan problemin ne olduğunu ben de bilmiyorum.

Kulüp, Denis Alibec'i kiralamak için Astra Giurgiu'yla temasa geçti. Transfer için yaptıkları teklifi de biliyorum. Ben girişimci bir antrenör değilim. Bu şekilde çalışmıyorum. Hiç kimseden benim transferler için komisyon aldığımı duyamazsınız. Yalnızca Astra'ya yardımda bulunmak istedim. Çünkü onların mali problemler yaşadıklarını biliyorum.

Başkan ﻿﻿Ioan Niculae'nin bu sorunları çözdüğünü duydum. Kendisini yatırımlarından ötürü kutluyorum çünkü bunun zamanı gelmişti. Bize Alibec'in bonservisi için 3 milyon euro istediklerini ve oyuncuyu kiralamayı düşünmediklerini söylediler. Bu nedenle de görüşmeler durdu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler