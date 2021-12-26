Süper Lig 'in 19. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe 'ye 2-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 9 maça yükseldi. 15 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Malatya ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kendilerinden daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve kadrosunun kısıtlı olduğunu dile getiren Rumen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

''Tribünde 25 bin kişilik taraftara karşı oynadık. Fenerbahçe’ye karşı 2-3 tane net pozisyon bulup gol atamıyorsanız şans bulduklarınızdan daha fazla skor üretmelisiniz. Daha iyi takımları var ve değiştirmek için yedek kulübesinde daha fazla oyuncuları var. Son 6-7 maçta bunu söylüyorum, transfer sezonu açılana kadar alabildiğimiz kadar puan alacağız, başka da çözümümüz yok. Tabii çok da bir şey kaybetmiş bulunmuyoruz, 3 tane takım 15 puanda. Her şey bitmiş sayılmaz. Ligin 2. yarısında ne olacağını göreceğiz.''







