Marius Sumudica: Yüreğimizle oynadık

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Oynadıkları futboldan memnun olduğunu belirten Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Maruisi Sumudica, "Bizim hedefimiz, bizim silahımız sahada mücadele etmekti. Yeni bir takım kurduk, 16 yeni oyuncu katıldı. Bunu yaptık, sahada mücadele ettik. Yüreğimizle oynadık 1 puanı kazandık. Burada Beşiktaş'ın 3-0 kaybettiği maç vardı. Biz 1 puan aldık. Fenerbahçe'de kaybetmişti. Gerçekten 1 puandan dolayı mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Her geçen maç daha üstüne koyuyoruz. 4 puan yaptık. Zor bir ligde oynuyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Bence hak edilmiş bir sonuçtu, her iki takım için. İkinci yarı rakibimiz bizi zorladı. İki forvetle oynadı. Ben 3'lü stopere geçtim. Adama adama oynamak zor oluyordu. Orta sahada topları kaybettik. Sonuçta 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün ikinci başkanımızın doğum günüydü, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Uzun bir yoldan geldiler. Şehir dışından beklemediğim bir taraftar topluluğu geldi. Çok mutluyum bunun için. Gaziantep'te yaşayan ve takımımız destekleyen herkese buradan söz vermek istiyorum. Bu mücadele devam edecek ve ben bu takımı ligde tutacağım" şeklinde konuştu..

2 günlük iznin ardından Beşiktaş maçı için hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Sumudica, transfer konusunda da kulüp başkanının kendisine gönderdiği listeden bazı isimler seçtiğini ve bunun gerçekleşmesini beklediğini dile getirdi.