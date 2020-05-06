Marius Sumudica: Uzun zamandır böyle ağlamamıştım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesinde geçirdiği 1,5 aylık sürecin ardından Türkiye'ye dönüyor.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gitmek için Romanya'da havalimanına gelen Marius Sumudica, oldukça duygusal bir hal içindeydi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, gözyaşlarına hakim olamadı.

14 gün karantinada olacağını belirten Sumudica, "Kulübümüz iyi çözümler buldu. Bir üniversite merkezine gideceğiz. 14 gün karantinaya alınmadan önce test yapılacak. Corona virüs olup olmadığımı görmek adına bunu yaptırmak istiyorum. Sonrasında 14 gün karantinada kalmak benim için çok zor. Film izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ailesinden ayrıldığı için çok üzgün olduğunu belirten Sumudica, "Bugün evden ayrılırken ağladım. Uzun zamandır böyle ağlamamıştım. Evden ayrılıp 14 gün yalnız kalacak olmak beni etkiliyor. Ama hayat... Yapacak bir şeyim yok. Sözleşmem var ve oraya gitmek zorundayım. Oradaki insanlar bana saygı duyuyorlar. Yavaş yavaş Avrupa'daki liglerin de başlayacağını düşünüyorum" dedi.