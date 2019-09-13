Marius Sumudica ülkesinde en iyi hoca seçildi

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da meslektaşlarını solladı ve en iyi hoca seçildi. Romanya'nın önemli internet siteleri içerisinde yer alan ankette, Sumudica; Dan Petrescu ve Gheorghe Hagi isimleri geçmeyi başardı.

4.198 oy alan 48 yaşındaki hocayı, geçtiğimiz sezon PAOK'u tarihinde ilk kez şampiyon yapan ve şu sıralar El Hilal'da görev yapan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, 4.007 oy ile takip etti.

Cluj'un hocası Petrescu, 2.681 oyla 5. sırada yer alırken, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, 2.588 oyla 6. sırada yer aldı.

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Gazişehir, Gençlerbirliği'ni 4-1'le geçerken, Sivas deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Sumudica yönetimindeki Güneydoğu ekibi, 3 haftada topladığı 4 puanla gelecek adına ümit verdi.